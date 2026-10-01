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Apucarana realiza distribuição de urnas eletrônicas nos locais de votação no sábado

Logística de entrega será realizada pelos Correios; saiba mais

Escrito por Da Redação
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A distribuição das urnas eletrônicas para as eleições em Apucarana será realizada no sábado (3), véspera das eleições, a partir das 7h. O recolhimento dos equipamentos ocorrerá no Fórum Eleitoral do município e a logística de entrega nos locais de votação será realizada pelos Correios.

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A segurança do transporte está garantida pelo planejamento do Cartório Eleitoral em conjunto com as autoridades locais. "Na reunião que o juiz realizou com a força de segurança, foi solicitado que eles acompanhassem pelo menos a retirada das urnas aqui do cartório. E no sábado eles ainda vão ficar fazendo rondas pelo município e nos locais de votação", explica a chefe do Cartório Eleitoral de Apucarana, Andrea Silva Milanin.


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Apucarana realiza distribuição de urnas eletrônicas nos locais de votação no sábado
AutorFórum Eleitora tem tudo pronto para eleições deste domingo - Foto: Cindy Santos


Nos locais de votação, os administradores dos prédios estarão a postos para receber as urnas e realizar uma checagem inicial básica para conferir a seção e o horário. Os equipamentos, no entanto, possuem mecanismos que impedem o uso antecipado. "Foi dada a carga nas urnas com os dados da eleição. Elas só funcionam a partir das 7 horas do domingo, quando o mesário liga para imprimir a zerésima e depois às 8 horas da manhã para iniciar a votação", detalha Andrea. O lacre principal de segurança só é rompido ao final do pleito para a gravação dos resultados na mídia física.

Para garantir que o processo ocorra sem interrupções, o município conta com equipamentos de última geração. Segundo a chefe do cartório, a cidade utiliza o modelo 2022, o mais moderno já adquirido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso garante mais agilidade e baterias aprimoradas.

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Ainda que a expectativa seja de uma eleição tranquila e sem imprevistos tecnológicos, há um plano reserva caso alguma máquina apresente falhas durante o domingo. "Se houver problema, temos 13 urnas de contingência para atender. Se for necessária a troca, elas também já são preparadas para isso e, no dia, o cartório é acionado e um técnico vai até o local e faz a substituição", conclui a chefe do cartório.


Apucarana realiza distribuição de urnas eletrônicas nos locais de votação no sábado
AutorUrnas estão pontas para a votação de domingo - Foto: Cindy Santos


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