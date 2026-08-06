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ELEIÇÕES 2026

Apucarana fecha convenções com 13 candidatos a deputado estadual e federal

Com largada da propaganda nas ruas prevista para 16 de agosto, eleitores vão às urnas no dia 4 de outubro

Escrito por Da Redação
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Apucarana fecha convenções com 13 candidatos a deputado estadual e federal
Autor Apucarana terá 12 candidatos nas eleições de 2026 - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Matéria atualizada*

O município de Apucarana confirmou 13 candidaturas para a disputa de vagas na Assembleia Legislativa do Paraná e na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. O quadro definitivo foi selado nesta quarta-feira (5), no encerramento do prazo das convenções partidárias, após a homologação das candidaturas do vereador Moisés Tavares e de Valdeci Olimpio, o Baré, ambos pelo partido Avante, para o cargo de deputado estadual.

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Ao todo, a cidade terá cinco concorrentes na corrida por uma cadeira na Câmara Federal. Buscam a eleição como deputado federal os candidatos Beto Preto (PSD), Arilson Chiorato (PT), Guilherme Livoti (Novo), Carlos Gasparin (Missão) e Toninho Garcia (PSDB-Cidadania). Para a Assembleia Legislativa, a lista local soma oito postulantes: além das duas candidaturas do Avante, estão na disputa Lucas Leugi (PSD), Odarlone Orente (PT), Odenilson Vicente (Missão), Carlos Mendes (PSDB-Cidadania), Rodrigo Recife (Podemos) e Rozenilda Buchhorn (PDT).

Embora tenham recebido o aval das convenções, as candidaturas ainda não estão definitivamente oficializadas. Os partidos, coligações e federações têm até as 19h do dia 15 de agosto para transmitir os registros à Justiça Eleitoral de forma digital, cabendo aos Tribunais Regionais Eleitorais a análise da documentação, das condições de elegibilidade e do cumprimento dos requisitos legais de cada nome.

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A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto, quando passa a ser permitida a veiculação de propaganda na internet e nas ruas. Já a propaganda gratuita no rádio e na televisão será exibida entre 28 de agosto e 1º de outubro. Para o pleito deste ano, a legislação eleitoral impõe restrições severas ao uso de novas tecnologias: as campanhas estão proibidas de distribuir novos conteúdos gerados por inteligência artificial nas redes sociais no período entre 72 horas antes e 24 horas depois da votação, sob pena de remoção imediata do material pelas plataformas.

O primeiro turno das eleições está agendado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores definirão os cargos de presidente, governadores, senadores e deputados. Caso haja necessidade de segundo turno para as disputas majoritárias de presidente e governador, a votação ocorrerá em 25 de outubro. Após a diplomação dos eleitos pela Justiça Eleitoral até 19 de dezembro, os novos mandatos terão início em janeiro e fevereiro de 2027: a posse presidencial ocorrerá no dia 5 de janeiro, a dos governadores no dia 6 de janeiro e a dos parlamentares em 1º de fevereiro.

O número de concorrentes de Apucarana é maior do que na eleição passada. Em 2022, Apucarana teve nove candidatos. Foram cinco candidatos a deputado federal: Beto Preto (PSD), Carolina Scarpelini (Solidariedade), João Batista Cardoso (Rede), Renata Borges (PDT) e Stela Maris (PSDB), e outros quatro a deputado estadual: Anaízes Silva (PDT), Arilson Chiorato (PT), Paulo Vital (PSD) e Rodolfo Mota (União Brasil).

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Candidaturas homologadas de Apucarana para 2026

Deputado Federal

  • Beto Preto (PSD)
  • Arilson Chiorato (PT)
  • Guilherme Livoti (Novo)
  • Carlos Gasparin (Missão)
  • Toninho Garcia ( PSDB-Cidadania)

Deputado Estadual

  • Lucas Leugi (PSD)
  • Odarlone Orente (PT)
  • Odenilson Vicente (Missão)
  • Carlos Mendes (PSDB-Cidadania)
  • Baré (Avante)
  • Moisés Tavares (Avante)
  • Rodrigo Recife (Podemos)
  • Rozenilda Buchhorn (PDT)

*Matéria foi atualizada para incluir o nome da candidata Rozenilda Buchhorn, do PDT

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