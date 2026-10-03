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ELEIÇÕES 2026

Apucarana e região têm 20 candidatos nas disputas para deputado

A maior concentração de candidaturas está em Apucarana, que terá 13 nomes para deputado estadual e deputado federal

Escrito por Da Redação
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Apucarana e região têm 20 candidatos nas disputas para deputado
Autor Ao todo, são 14 nomes na disputa por vagas na Assembleia Legislativa e seis candidatos à Câmara Federal - Foto: Agência Brasil

Apucarana e municípios da região terão 20 candidatos nas eleições de 2026 na disputa por vagas de deputado estadual e federal. O levantamento reúne nomes de Apucarana, Arapongas e do Vale do Ivaí, com diferentes perfis políticos e profissionais.

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Entre os candidatos estão três parlamentares que buscam a reeleição: Beto Preto (PSD) e Sérgio Souza (MDB), que disputam novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados, e Pedro Paulo Bazana (PSD), candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa do Paraná. A lista também inclui atuais vereadores, ex-prefeito, ex-vereador e integrantes da administração pública. Ao todo, são 14 candidatos a deputado estadual e seis a deputado federal.

A maior concentração de candidaturas está em Apucarana, que terá oito nomes na corrida por uma cadeira na Assembleia: Lucas Leugi (PSD), Odarlone Orente (PT), Carlos Mendes (Cidadania), Rodrigo Recife (Podemos), Odenilson Vicente (Missão), Rozenilda Buchhorn (PDT), Antonio Garcia (PSDB) e Baré (Avante).

Para deputado federal, o município terá outros cinco representantes. Além de Beto Preto, concorrem Pastor Jurandir (Rede), Arilson Chiorato (PT), Guilherme Livoti (Novo) e Carlos Gasparin (Missão). Atual deputado estadual, Arilson muda de disputa e tenta uma vaga na Câmara dos Deputados.

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Arapongas terá três nomes na eleição para deputado estadual. O ex-prefeito Sérgio Onofre a professora Aline Franzon (Missão) e o deputado Pedro Paulo Bazana, que busca a reeleição.

O Vale do Ivaí também terá representantes na corrida eleitoral. Para a Assembleia, aparecem Alex Papin (União), de Ivaiporã; Lucio Tasso (PSD), de Jandaia do Sul; e Hugo Bernardo (Podemos), de Califórnia. Já para deputado federal, o nome da região é o de Sérgio Souza (MDB), de Ivaiporã, que tenta um novo mandato.

Ao todo, são 14 nomes na disputa por vagas na Assembleia Legislativa e seis candidatos à Câmara Federal, envolvendo Apucarana, Arapongas e municípios do Vale do Ivaí.

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