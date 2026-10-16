Apoiadores realizam ato pró-Lula nas ruas centrais de Apucarana

Passeata percorreu o entorno das praças Rui Barbosa e 28 de Janeiro na noite desta quinta-feira (15)

Centenas de apoiadores da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíram às ruas de Apucarana na noite desta quinta-feira (15). Com bandeiras e cartazes, os militantes defenderam a candidatura do petista e também as principais bandeiras da campanha de Lula, como o fim da escala 6x1, aprovada no Senado.

-LEIA MAIS: Pesquisa Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 47% e Lula soma 45%

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O ato político percorreu as ruas do entorno da Praça Rui Barbosa e foi encerrado na Praça 28 de Janeiro junto ao monumento em homenagem aos estudantes de Apucarana mortos pela ditadura militar.

O evento contou com a presença de militantes do PT e também de estudantes de Apucarana.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra a disputa eleitoral equilibrada. O levantamento aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto no segundo turno contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cenário é de empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 51% e Lula, 49%.

