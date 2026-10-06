Aos 91 anos, Luiza Erundina é eleita a deputada estadual mais velha do país em 2026

A ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina (Psol) foi eleita a deputada estadual mais velha de todo o país no pleito de 2026. Aos 91 anos, ela conquistou a 13ª posição na disputa ao receber 169.567 votos, garantindo uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para a legislatura que começa em 2027. Com o resultado, Erundina superou o deputado Eduardo Suplicy (PT), de 85 anos, que até então ocupava o posto de parlamentar com a idade mais avançada na Assembleia paulista.

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Nascida em Uiraúna, no interior da Paraíba, Erundina é formada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em ciências sociológicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela entrou para a história em 1989, quando, filiada ao Partido dos Trabalhadores, tornou-se a primeira mulher de esquerda a assumir a Prefeitura de São Paulo. Após cumprir o mandato até 1922, consolidou uma longa trajetória no Congresso Nacional, onde exerceu sete mandatos consecutivos como deputada federal.

Ao longo de sua atuação parlamentar na Câmara dos Deputados, a política acumulou a autoria e a aprovação de leis com forte apelo social. Entre os principais marcos de sua atuação no Congresso estão a aprovação do Fundo Nacional de Habitação Popular, a criação da Lei das Brinquedotecas em hospitais com internação pediátrica e a garantia às gestantes do SUS do direito de conhecer previamente a maternidade onde realizarão o parto. Erundina também é autora da lei que instituiu o Dia Nacional do Forró e da proposta que declarou o arquiteto Oscar Niemeyer patrono da Arquitetura Brasileira.

A escolha nas urnas foi destacada por especialistas como um marco no combate ao preconceito contra a pessoa idosa na política. Para a cientista política Jacqueline Pitanguy, a vitória da deputada combate o etarismo ao demonstrar que o envelhecimento na vida pública pode trazer mais sabedoria e experiência para o debate, além de exemplificar a mobilidade social do país por meio da trajetória de uma mulher que saiu do interior nordestino para comandar a maior capital do Brasil.

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Em sua nova atuação no legislativo estadual, a deputada definiu como prioridades de mandato a ampliação do transporte público com tarifa zero, a defesa dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes, e o combate à violência. A plataforma política da parlamentar para os próximos quatro anos prevê ainda ações voltadas à democratização da comunicação, transparência com controle social, preservação da memória e garantia de direitos humanos e assistência social universais.