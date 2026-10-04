Aos 86 anos e em cadeira de rodas, eleitor vai às urnas; jovem autista vota pela segunda vez
Pedro Garcia enfrentou o tempo chuvoso para votar, enquanto Andrew, que é autista, participa novamente do processo eleitoral
tnonline
Eleitores de diferentes idades e experiências compareceram às urnas neste domingo (4), em Arapongas e Apucarana. Aos 86 anos, Pedro Garcia foi votar de cadeira de rodas mesmo com o tempo instável. Já Andrew, que é autista e tem TDAH, participou pela segunda vez de uma eleição e falou sobre a importância de exercer a cidadania.
-LEIA MAIS: Jovens de Arapongas destacam importância do voto consciente nas eleições
Pedro Garcia fez questão de sair de casa para votar. Ao ser questionado sobre a decisão, afirmou que não deixou as condições do dia impedirem sua participação. “Veja o tempo como está, né. Eu de cadeira de rodas vim assim mesmo”, afirmou.
Aos 86 anos, o eleitor reforçou, com sua presença nas urnas, a disposição de continuar participando do processo eleitoral.
Para Andrew, esta foi a segunda experiência como eleitor. Questionado sobre como foi votar e se encontrou alguma dificuldade, ele explicou que precisou apenas ficar atento às instruções. “Não, é só lembrar as instruções, mas isso é mais por causa do TDAH”, contou.
O jovem também destacou que considera importante participar das eleições. Para ele, o envolvimento político vai além do momento de apertar os números na urna. “Engajamento político não se limita às urnas, mas sim, também é uma parte”, afirmou.
Ao final, Andrew contou como se sentiu depois de participar da votação. “Eu me senti mais aliviado, mas acho que isso conta”, disse.
As histórias de Pedro e Andrew mostram diferentes perspectivas de eleitores que foram às urnas neste primeiro turno, reforçando que a participação no processo democrático reúne pessoas de diferentes idades e realidades.