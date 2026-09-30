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Amuvi entrega demandas do Vale do Ivaí a Sandro Alex

Entre os principais obstáculos enfrentados pela região, a pauta municipalista destaca os riscos na malha viária e a falta de serviços de saúde

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Durante carreata nesta quarta-feira (30) em Apucarana, a Associação de Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) oficializou a entrega de um documento com as principais demandas da região ao candidato ao governo Sandro Alex (PSD). O ofício, entregue pelo presidente da Amuvi e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, representa o pleito conjunto dos 26 prefeitos que compõem a associação e foca, sobretudo, em gargalos de infraestrutura e saúde.

-LEIA MAIS: Ratinho Junior aposta em ida de Sandro Alex para o segundo turno

Segundo Taborda, a iniciativa busca antecipar as necessidades dos municípios e orientar as futuras ações do poder executivo estadual. "A gente entregou em nome de todos os prefeitos, os 26 prefeitos do Vale do Ivaí, a pauta de infraestrutura toda que o Vale precisa. São mais rodovias, mais duplicações, contornos, viaduto, enfim, tudo que nós precisamos para desenvolver ainda mais o nosso Vale do Ivaí. A exemplo do que fizemos na campanha que reeleição do governador Ratinho Junior. Ele nos atendeu quase todos os pedidos. E agora entregamos para o Sandro e temos a certeza que ele vai estar também resolvendo os problemas que nós temos no Vale do Ivaí", afirmou o presidente da Amuvi.

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Amuvi entrega demandas do Vale do Ivaí a Sandro Alex
AutorPrefeitos da região entregam reivindicações - Foto: Cindy Santos/TNOnline


Entre os principais obstáculos enfrentados pela região do Vale do Ivaí, a pauta municipalista destaca os riscos na malha viária e a falta de serviços especializados em saúde. Os gestores cobram intervenções em cruzamentos de rodovias com linhas férreas para evitar acidentes e a construção de pontes para encurtar distâncias entre as cidades. Na área médica, o documento pede novas instalações e a ampliação dos serviços já existentes.

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"São vários pedidos, mas é os contornos, os espaços onde acontece acidente nas linhas ferroviárias, pontes que ligam as cidades, que vai encurtar esse espaço. E também a construção de algumas coisas que o Vale do Ivaí ainda não tem. Como algumas clínicas especializadas. O Hospital Regional (de Ivaiporã), ele precisa funcionar a todo vapor, porque ele funciona em partes ainda. Nós queremos que ele venha a funcionar atendendo partos, enfim, tudo aquilo que o Vale do Ivaí precisa. Então, é melhoria de toda a infraestrutura que já existe", detalhou Taborda.

Os prefeitos de Apucarana, Rodolfo Mota; Rio Bom, Moisés Andrade; Jandaia do Sul, Ditão Pupio, Jardim Alegre, Moisés Santos; Marilândia do Sul, Walmir Peres; Lidianópolis, Cido Buzato e Cruzmaltina, Maurício Bueno acompanharam a entrega.

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