Adesivaço pró-Flávio Bolsonaro reúne apoiadores na Praça Rui Barbosa, em Apucarana

Mobilização foi realizada na tarde deste domingo (18), no centro da cidade, em paralelo a ato de apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo

Um adesivaço em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, reuniu centenas de pessoas na tarde deste domingo (18), na Praça Rui Barbosa, região central de Apucarana, no norte do Paraná.

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A mobilização contou com apoiadores que participaram da ação de adesivagem e ocorreu simultaneamente a um ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), também em apoio ao parlamentar.

Na capital paulista, Flávio Bolsonaro participou da manifestação ao lado de apoiadores e aliados políticos, entre eles o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

As mobilizações fazem parte das articulações políticas em torno do nome de Flávio Bolsonaro para a disputa presidencial de 2026 e demonstram a movimentação de apoiadores em diferentes cidades do país.

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