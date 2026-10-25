A que horas sai o resultado da eleição? Veja a estimativa do presidente do TSE

Disputa pela Presidência da República e por governos estaduais mobiliza mais de 158 milhões de brasileiros aptos a comparecer às urnas neste domingo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (25) que o andamento das eleições ocorre dentro da normalidade e previu que os resultados finais para a Presidência da República e para os governos de cinco estados e do Distrito Federal devem ser conhecidos até as 21h.

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Em conversa com jornalistas, o magistrado explicou que o tribunal trabalha com uma margem de segurança baseada no histórico de pleitos anteriores, estimando a conclusão da totalização dos votos entre 20h30 e 21h.

Mais cedo, Nunes Marques compareceu à sua seção eleitoral no Lago Sul, bairro de Brasília, pouco antes das 8h. Antes de se dirigir à cabine, o ministro acompanhou a emissão da zerésima, relatório oficial impresso pelas urnas eletrônicas que comprova a ausência de votos pré-computados no sistema antes da abertura oficial das seções. Natural de Teresina, no Piauí, o magistrado mantém seu domicílio eleitoral na capital piauiense, mas recorreu ao voto em trânsito para conseguir participar do pleito no Distrito Federal.

A votação deste domingo mobiliza mais de 158 milhões de brasileiros aptos a comparecer às urnas, em uma das disputas presidenciais consideradas mais acirradas da história do país. Deste contingente total que compõe o eleitorado nacional, mais de 136 milhões têm o comparecimento obrigatório, enquanto pouco mais de 22 milhões de cidadãos se enquadram na faixa de voto facultativo.