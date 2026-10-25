Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
PREVISÃO

A que horas sai o resultado da eleição? Veja a estimativa do presidente do TSE

Disputa pela Presidência da República e por governos estaduais mobiliza mais de 158 milhões de brasileiros aptos a comparecer às urnas neste domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A que horas sai o resultado da eleição? Veja a estimativa do presidente do TSE
Autor Kassio Nunes Marques - Foto: Antonio Augusto/TSE/Divulgação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (25) que o andamento das eleições ocorre dentro da normalidade e previu que os resultados finais para a Presidência da República e para os governos de cinco estados e do Distrito Federal devem ser conhecidos até as 21h.

-LEIA MAIS: Lula vence na Austrália e Nova Zelândia; Flávio lidera no Japão e Malásia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em conversa com jornalistas, o magistrado explicou que o tribunal trabalha com uma margem de segurança baseada no histórico de pleitos anteriores, estimando a conclusão da totalização dos votos entre 20h30 e 21h.

Mais cedo, Nunes Marques compareceu à sua seção eleitoral no Lago Sul, bairro de Brasília, pouco antes das 8h. Antes de se dirigir à cabine, o ministro acompanhou a emissão da zerésima, relatório oficial impresso pelas urnas eletrônicas que comprova a ausência de votos pré-computados no sistema antes da abertura oficial das seções. Natural de Teresina, no Piauí, o magistrado mantém seu domicílio eleitoral na capital piauiense, mas recorreu ao voto em trânsito para conseguir participar do pleito no Distrito Federal.

A votação deste domingo mobiliza mais de 158 milhões de brasileiros aptos a comparecer às urnas, em uma das disputas presidenciais consideradas mais acirradas da história do país. Deste contingente total que compõe o eleitorado nacional, mais de 136 milhões têm o comparecimento obrigatório, enquanto pouco mais de 22 milhões de cidadãos se enquadram na faixa de voto facultativo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL Eleições Kassio Nunes Marques resultados TSE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV