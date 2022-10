Vitória de Ratinho e deputados reafirma liderança de Sérgio Onofre

Da Redação

Prefeito de Arapongas faz avaliação positiva do resultado das eleições no município

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, fez nesta segunda-feira (3) uma avaliação positiva do resultado das eleições no município. A começar pela grande vitória do governador Ratinho Júnior, que obteve 82,13% dos votos válidos no município, aumentando ainda mais o percentual que parecia insuperável da eleição passada, quando o governador saiu das urnas de Arapongas com 81,75%.

É a maior vitória obtida pelo governador em cidades com mais de 100 mil habitantes, numa demonstração de que o povo de Arapongas reconheceu e retribuiu o grande apoio que o governador vem dando para o município, através de obras de peso, como a conquista de 1.479 casas, os R$ 14 milhões investidos na nova estrutura do Honpar, os R$ 3 milhões para o novo Pronto Socorro da Santa Casa, o Centro de Detenção Provisória, o recém-inaugurado Colégio Estadual Irondi Pugliesi, na Zona Sul, e tantas outras conquistas - Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas - Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas

Ele também destacou a vitória do deputado federal Pedro Lupion, reeleito com 109.043 votos no pleito deste domingo. Lupion, que na eleição passada obteve 3.685 votos em Arapongas, desta vez recebeu 14.066 votos. Da mesma forma, o deputado estadual Tiago Amaral foi reeleito com 112.731 votos, dos quais 15.471 em Arapongas. Na eleição passada, Tiago Amaral obteve 5.578 votos no município. “São apoios muito importantes com os quais vamos poder continuar contando em Curitiba e em Brasília. Trabalharam muito por Arapongas, tiveram esse trabalho reconhecido nas urnas e certamente vão retribuir trabalhando mais ainda”, acrescenta o prefeito de Arapongas.

Ele destaca que outros deputados eleitos também receberam votação expressiva em Arapongas, como Luciano Ducci, Luiza Canziani e Cobra Repórter, entre outros, e vão poder seguir com a parceria e ajudando o município em seus pleitos. Sérgio Onofre também compartilha a vitória nas eleições à equipe, que abraçou os candidatos e suas propostas e levou a campanha para as ruas. “Foi uma campanha curta, com vários dias comprometidos pelo mau tempo, mas nosso grupo não mediu esforços, nem perdeu a oportunidade de levar nossos candidatos e suas propostas a todos os cantos do município. O resultado foi comprovado nas urnas”, finaliza Sérgio Onofre.

