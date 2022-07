Zé Boni se apresenta como pré-candidato ao governo do PR

O pré-candidato disse que vai passar por todos os 399 municípios do Estado

Da Redação

Atualização: 18 de julho, 2022, às 15:03

O administrador, contador e empresário José Maria Boni, mais conhecido como Zé Boni, (Agir36) confirmou que é pré-candidato ao governo do Paraná. Nesta quarta-feira (1), ele esteve em Apucarana visitando lideranças políticas. O pré-candidato disse que vai passar por todos os 399 municípios do Estado nos próximos dias. "Vou visitar todos os municípios do Paraná para ouvir as demandas e as necessidades dessas cidades para elaborar o melhor plano de governo para os próximos quatro anos. Quero ser governador para os 399 municípios do Paraná, em nosso plano de governo terá a proposta: menos Curitiba e mais interior, trazer a capital para o interior para atender prefeitos, vereadores que hoje em dia se deslocam até a capital. Quer estar presente realmente depois de eleito nos município. Por isso estou passando em todas as cidades para ouvir as demandas da saúde, educação. Técnicos voluntários estão levantando essas demandas e em um curto prazo de tempo esse pranto ficará pronto e estará disponível para a população", comenta. Zé Boni ainda fez uma análise dos pré-candidatos ao governo do Paraná e à presidência. "Como já andei por muitos lugares o que percebo é que as pessoas não querem o atual governador nem voltar ao passado, querem um novo tempo, uma nova história no Paraná e eu me sinto preparado para isso. No cenário nacional, o nosso partido ainda não definiu qual pré-candidato apoiar, percebemos que existe essa expectativa pela terceira via, mas entre o passado e presente, vamos ficar com o presente, que tem feito um bom trabalho", explica.