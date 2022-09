Tiago Amaral reitera mandato em defesa das cidades do Interior

Da Redação

Atualização: 28 de setembro, 2022, às 16:00

“Sou pé vermelho e não tenho outra prioridade política que não seja a defesa das cidades do interior, para fortalecer nossas cidades e mostrar a região como modelo para o Estado”. Assim se posiciona o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que busca a reeleição para um terceiro mandato, ao falar de suas origens e das principais bandeiras de atuação política. Em entrevista ao TNOnline para a série sobre as eleições 2022, o deputado reitera também seus compromissos com Apucarana e com o Vale do Ivaí.