“Requião é a antítese do atual governo”, diz Requião Filho; veja

Atualização: 21 de julho, 2022, às 18:00

Durante passagem por Apucarana, o deputado estadual Requião Filho (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que o ex-governador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do Paraná, é a “antítese do atual governo” Ratinho Junior (PSD), que concorre à reeleição. Em entrevista ao TNOnline, o parlamentar afirmou que o ex-governador pretende fazer um governo voltado à população e criticou a postura de Ratinho Filho, que, segundo ele, age em “defesa do mercado”.