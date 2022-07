PL se reestrutura no Vale do Ivaí para fortalecer campanhas futuras

26 de julho, 2022

O deputado federal Fernando Giacobo, que está em seu quinto mandato e preside o diretório estadual do PL, esteve em Apucarana nesta terça-feira (26), fazendo articulações políticas para reestruturar o partido em toda a região. Giacobo disse que pretende renovar o partido em todos os 27 municípios do Vale do Ivaí, inclusive criando, nas próximas semanas, as provisórias municipais onde o partido ainda não está estrutura. Além de fortalecer uma militância pela reeleição do presidente Bolsonaro, Giacobo não esconde que a ideia é ampliar o número de prefeitos, vices e vereadores eleitos nas próximas eleições municipais.