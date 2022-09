Para Bazana, região precisa fortalecer sua representação política

Da Redação

09 de setembro, 2022

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), de Arapongas, destaca que toda a região precisa trabalhar no sentido de fortalecer a representatividade política, elegendo deputados que tenham aderência com as cidades. Bazana, que assumiu cadeira na Alep há pouco mais de 10 meses, explica que sem força política, qualquer projeto de desenvolvimento fica ameaçado e demorado. “As regiões mais desenvolvidas do estado são aquelas que têm sempre a maior representatividade política”, analisa o deputado. Bazana falou à Tribuna e ao TNonline na série de entrevistas que estão sendo realizadas com os candidatos da região.