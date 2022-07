Flávia Francischini quer resgatar eleitorado do marido; assista

Atualização: 27 de julho, 2022, às 15:54

Pré-candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a vereadora Flávia Francischini (União Brasil), de Curitiba, percorreu nesta semana 28 municípios do interior do Paraná para conversar com lideranças políticas. Ela afirma que o objetivo é resgatar nesta disputa os eleitores do marido, o ex-deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil), que foi cassado após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e está inelegível por divulgar notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação.