Filipe Barros defende que pré-candidatura é para valer; assista

Mesmo tendo uma trajetória política menos encorpada em relação aos demais pré-candidatos ao governo do Paraná, o deputado federal londrinense Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro (PL) se diz “absolutamente pronto e disposto” ao desafio de governar o Paraná. Para ele, é preciso capacidade de andar pelo estado e dialogar com a população para construir as prioridades de governo. “Justamente o que, infelizmente, não temos visto”. O deputado é o segundo pré-candidato entrevistado pelo TNOnline. null - Vídeo por: Reprodução

