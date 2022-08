Arilson foca interior em discurso de reeleição

Da Redação

Atualização: 29 de agosto, 2022, às 10:44

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) está em plena campanha de reeleição, ao mesmo tempo em que coordena a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva no Paraná e também de Roberto Requião, que disputa o governo do Estado. Arilson diz que a prioridade em seu projeto de reeleição é lutar pela ampliação dos investimentos para a descentralização da saúde e também dos incentivos fiscais, que atualmente contemplam apenas as grandes empresas, permitindo a concentração delas na Região Metropolitana de Curitiba, em detrimento das necessidades do interior do Paraná. Ao participar da série de entrevistas com os candidatos de Apucarana e região, promovida pelo TNOnline, Arilson Chiorato destaca que o Vale do Ivaí é uma região rica. “Mas que foi empobrecida, ao longo dos anos, por falta de um olhar mais cuidadoso e pelas práticas políticas” disse, referindo-se aos modelos de gestão estadual que permitem a concentração de investimentos nas grandes cidades, especialmente na capital, em detrimento das cidades pequenas e médias do interior do Paraná.