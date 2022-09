ELEIÇÕES 2022

Arapongas pode eleger dois deputados, diz candidato

Da Redação

Atualização: 02 de setembro, 2022, às 08:37

O vereador Aroldo Cesar Pagan (Podemos), que está no terceiro mandato consecutivo, em Arapongas, está em plena campanha na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo ele, ao contrário de quem diga que sua candidatura pode dividir votos na cidade, sua candidatura abre a possibilidade de que a cidade tenha dois deputados eleitos nesse ano, quebrando um ciclo de quase 30 anos sem deputados locais. “Temos um colégio eleitoral de 80 mil votos. Mais do que suficiente para eleger duas pessoas. Então, nosso momento é justamente o de ampliar nossa representação política, eleger projetos que estejam comprometidos com as demandas de nossa sociedade”, afirma o vereador, na série de entrevistas que o TNonline faz com os candidatos de toda a região.