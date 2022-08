Anaízes defende acesso a serviços públicos

Da Redação

Atualização: 25 de agosto, 2022, às 13:22

Anaízes Lorrane do Nascimento Silva é candidata a deputada estadual pelo PDT de Apucarana. É sua estreia no cenário político eleitoral e diz que todo seu esforço político está centrado no apoio às mães e crianças, especialmente das parcelas periféricas da sociedade. E ela justifica a prioridade: O estado tem que cuidar das mães e das crianças, oferecendo todo o suporte necessário. Para ela, isso impacta diretamente na transformação social, com mais vida, menos violência, menos criminalidade, menos preconceito