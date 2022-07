Alvaro Dias diz que espera manutenção da aliança com governo do Paraná

Da Redação

O senador e ex-governador Alvaro Dias (Podemos), depois de muitos anos, está retomando uma agenda de visitas ao interior do Estado em sua campanha para a reeleição ao Senado Federal. Ameaçado na cena política pelo ex-aliado, Sérgio Moro, pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, Alvaro Dias aposta na manutenção da aliança no estado, com o governador Ratinho Junior, que trabalhou pela eleição dois senadores em 2018, Flávio Arns e Oriovisto Guimarães, ambos pelo Podemos. ASSISTA:

