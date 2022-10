Vídeo de apoio a Bolsonaro produzido em Apucarana viraliza; assista

Da Redação

O material, idealizado pela empresária Aída Assunção, contou a participação de cerca de 100 pessoas

Um vídeo de apoio ao atual presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) produzido em Apucarana, está viralizando nas redes sociais e aplicativos de mensagem, Brasil afora. O material, idealizado pela empresária Aída Assunção, contou a participação de cerca de 100 pessoas, entre comerciantes e empresários de Apucarana e está sendo amplamente compartilhado. (Veja o vídeo abaixo).

Em Apucarana, no primeiro turno, Jair Bolsonaro conquistou 63,22% dos leitores, com 45.398 votos. Já Lula (PT), obteve 28,09% do eleitorado, com 20.168 votos.

"Senti a necessidade de compartilhar meu posicionamento nestas eleições, e para isso, compartilhei desta ideia com amigos e empresários da cidade, e fiz esse convite, para que nós demonstrássemos de alguma forma nossa posição política neste momento. Entendo que se posicionar é preciso", disse Aída.

Para a produção do vídeo, a empresária contou a com a ajuda dos publicitários Paulo Cardoso e Jian Papa. De acordo com Papa, o maior desafio foi produzir algo rápido.

"Conversando com as pessoas envolvidas, captamos as principais mensagens e decidimos transformar elas nas locutoras do vídeo. O ponto escolhido foi a Catedral por ser central. Entre a gravação e a edição, levamos 4 horas. A ideia, roteiro e direção foram feitos por mim. As imagens e edição, foram feitas pelo Paulo Cardoso", explicou.

Assista ao vídeo:

