Vídeo: Apresentador Ratinho pede votos para Paulo Vital

Paulo Sérgio Vital (PSD) com Beto Preto, candidato a deputado federal

O apresentador do SBT Ratinho, em vídeo publicado nas redes sociais, disse que a região de Apucarana não pode ficar sem deputado. O comunicador fez questão de demostrar seu apoio ao candidato Paulo Vital(PSD).

"Meus irmãos do Vale do Ivaí, sabe o quanto gosto de vocês, nossa região, Apucarana e toda essa região, não pode ficar sem um deputado estadual para brigar pela região. Estamos escolhendo alguém que vai brigar pela região, que é amigo do governador, que é o Vital. O Vital vai ser um baita de um deputado, e nós vamos cobra-lo. Força Vital", disse. Veja:

Com até 16 horas de campanha por dia, o candidato a deputado estadual por Apucarana, vice-prefeito Paulo Sérgio Vital (PSD), se manifesta entusiasmado com a acolhida que vem recebendo dos eleitores. “Estamos reforçando junto ao eleitorado que a dobrada do PSD do governador Ratinho Junior em Apucarana é Paulo Vital (estadual) e Beto Preto (federal). Ao mesmo tempo, intensificamos as visitas e reuniões nesta reta final da campanha. O nosso diálogo com as famílias, empresários e trabalhadores é olho no olho, ressaltando sempre a importância de Apucarana eleger um deputado estadual e um deputado federal, ambos alinhados com o prefeito Junior da Femac e com o governador Ratinho Junior”, frisa Paulo Vital, assinalando que “estou preparado para colocar Apucarana nas grandes decisões do Paraná”.







