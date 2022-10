Véspera das eleições: Bolsonaristas realizam ato de apoio em Apucarana

Da Redação

Bolsonaristas realizam ato de apoio em Apucarana ao candidato a reeleição Jair Bolsonaro

Durante a tarde deste sábado (1º), às vésperas das eleições, apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, realizaram um ato de apoio ao candidato a reeleição, na área central de Apucarana. Diversos apucaranenses marcaram presença na Avenida Curitiba para uma carreata que deve também passar por bairros do município.

Também no centro da cidade, o ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário estadual da Saúde Beto Preto (PSD), candidato a deputado federal, e o vice-prefeito de Apucarana Paulo Vital (PSD), candidato a deputado estadual, se reuniram com apoiadores na Praça Rui Barbosa, na tarde deste sábado. O prefeito Junior da Femac estava presente no ato.

As eleições acontecem neste próximo domingo (2). Todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário de Brasília. Serão eleitos deputados federais, deputados estaduais, senador, governador e presidente da República.

