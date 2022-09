Vereadores de Apucarana pedem para eleitor votar dia 2 de outubro

Da Redação

Todos que faltaram enviaram justificativas de outros compromissos

A Câmara de Apucarana realizou sessão ordinária na tarde desta segunda-feira (26) com a ausência de quatro vereadores e com apenas dois projetos de lei na ordem do dia. Estiveram ausentes o presidente do Legislativo, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), Luciano Molina (PL), Lucas Leugi (PP) e Rodrigo Recife (União Brasil). Todos enviaram justificativas de outros compromissos.

Com a ausência de Poim, a sessão foi presidida pelo vice-presidente Mauro Bertoli (União Brasil). As eleições do próximo domingo voltaram a dominar os discursos dos vereadores, que na sua maioria defendem voto útil em favor dos candidatos a deputado federal e estadual que são do próprio município.

O vereador Marcos da Vila Reis (PSD) defendeu a necessidade de os eleitores de Apucarana irem às urnas neste domingo e depositar seu voto de forma consciente. “É muito importante que exerçamos nossa cidadania, que possamos sair de nossas casas e votar”, disse o vereador, para quem “este é o momento de o cidadão mudar se achar que é preciso mudar ou confirmar se achar que está bom”.

Sem citar nomes, o vereador Toninho Garcia (PSD) pediu à população voto útil em favor dos candidatos de Apucarana. Segundo ele, faz 30 anos que a cidade não tem um deputado federal, por exemplo, e agora chegou este momento. “Temos que votar em candidatos que possam trazer de volta, através de obras e recursos, o dinheiro que Apucarana recolhe em impostos”, disse. Segundo ele, candidatos de fora, quando eleitos, não trazem tudo aquilo que o município precisa, apenas as migalhas.

Garcia foi contestado pelo vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), para quem voto útil não significa votar apenas em candidatos de Apucarana, mas também naqueles de fora que pensam em Apucarana e têm trazido recursos para o município.

A vereadora Jossuela Pinheiro (PROS) convocou os eleitores para que compareçam às urnas neste dia 2 de outubro e exerçam sua cidadania. “Peço à população de Apucarana para que participe deste momento importante para o Brasil, o Estado e, principalmente, para Apucarana”, afirmou ela, lembrando que hoje todos já estão vacinados contra a Covid e podem ir às urnas, ao contrário das eleições de 2020.

“Que Deus nos ilumine na hora de votar e que possamos votar em favor do Brasil, do nosso Estado e de nossa Apucarana”, completou Mauro Bertoli.

