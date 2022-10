Veja quem são os deputados federais eleitos com votos próprios

Da Redação

Apenas um em cada 18 deputados federais eleitos no domingo (2/10) conseguiu se eleger ou renovar o mandato somente com os próprios votos. De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), 28 deputados ultrapassaram o quociente eleitoral, ou seja, não dependeram dos votos totais obtidos por seu partido ou por sua federação. O ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, aparece na lista.

Em 2018, 27 foram eleitos apenas com a própria votação. Em 2014, 35, e em 2010, 36.

A eleição para a Câmara é proporcional, isto é, nem sempre os mais votados são eleitos. O quociente eleitoral é resultado da divisão dos votos válidos (excluídos os nulos e os brancos) pela quantidade de cadeiras atribuída a cada estado. As vagas são rateadas entre as legendas conforme o número de vezes em que elas alcançam esse quociente. Os mais votados nessas siglas são eleitos.

Veja a lista dos eleitos apenas com os próprios votos:

