Urnas serão entregues nos locais de votação na manhã deste sábado (29)

Neste sábado, a partir das 7 horas, a Justiça Eleitoral de Apucarana realiza a entrega das 306 urnas eletrônicas, que irão computar os votos dos eleitores que fazem parte da Comarca de Apucarana, neste domingo (30), durante a disputa presidencial. No total são 103.575 pessoas aptas a votas, sendo que 94.621 são de Apucarana, 6.156 são de Cambira e 2.798 são de Novo Itacolomi. Veja o vídeo abaixo.

A chefe do cartório, Andrea Silva Milanin, explica que a empresa contratada após a licitação no Tribunal Eleitoral é quem fará a distribuição dos equipamentos, seguindo o mesmo esquema de segurança do primeiro turno. "Os profissionais que trabalham nesta empresa recolhem as urnas aqui no Fórum Eleitoral e levas nos locais onde irão ocorrer as votações neste domingo", observa.

Com relação às mudanças nos locais de votação neste domingo, Andrea relata que não houve modificação. "Visitamos as escolas que tiveram mais filas para analisar a possibilidade de transferências para outros locais ou a abertura de novos locais. No entanto, como é apenas um voto neste segundo turno, deixamos para a próxima eleição, que será a municipal", conclui.













