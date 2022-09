TSE discute segurança das Eleições 2022 com chefes de Polícia Civil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na reunião também foi apontada a necessidade de estabelecer canais perenes de diálogo e troca de informações entre a Justiça Eleitoral e as Polícias Civis,

Na tarde desta terça-feira (20), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, recebeu representantes das Polícias Civis de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal para discutir temas pertinentes à segurança das Eleições 2022 em todo o país. Na oportunidade, o presidente agradeceu a presença dos 21 delegados-gerais, dois corregedores-gerais e de outros quatro representantes, bem como reforçou a importância do estreitamento de laços com as polícias a fim de garantir um pleito seguro.

continua após publicidade .

De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a Justiça Eleitoral, por seu órgão máximo, o Tribunal Superior Eleitoral, ressalta a grande importância da atuação supletiva das Polícias Civis para a garantia da segurança pública nas eleições. Ele solicitou aos delegados relatórios da situação de cada unidade da federação e também lembrou sobre as regras para o pleito de 2022, principalmente as que proíbem o acesso do eleitor à cabine de votação usando celular ou armas.

Durante a reunião, os representantes de cada estado apresentaram as especificidades de cada localidade, as soluções para eventuais problemas e debateram estratégias para coibir ou mitigar possíveis intercorrências nos dias de votação.

continua após publicidade .

Os delegados presentes informaram que têm mantido contato constante com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para tratar das questões locais de segurança e informaram que as polícias civis atuarão em regime de plantão, juntamente com as polícias militares e federal, para garantir a segurança no final de semana das eleições, inclusive com reforço nas fronteiras. Uma das principais preocupações apresentadas foi o aumento considerável do número de armas em circulação no país, e sugeriram a implementação de algum tipo de restrição no dia da votação.

Outros temas discutidos

Na reunião também foi apontada a necessidade de estabelecer canais perenes de diálogo e troca de informações entre a Justiça Eleitoral e as Polícias Civis, com a indicação de cinco membros (um por região do país) para o Núcleo de Inteligência por parte do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil.

Os representantes do TSE e da polícia Civil debateram sobre a absoluta atenção para com a segurança dos eleitores, dos candidatos, dos juízes e promotores eleitorais, dos mesários e de todos os demais envolvidos na realização das eleições.

continua após publicidade .

Eles abordaram, ainda, a necessidade premente de restringir e fiscalizar o porte de armas, inclusive dos CACs, no período eleitoral.

E, por fim, trataram da disciplina relativa à proibição legal do porte de celular (Lei n. 9.504, de 1997, art. 91-A, parágrafo único) e de armamento junto às seções eleitorais (Código Eleitoral, art. 141), sobretudo porque, em tese, trata-se de possível configuração – em ambas as hipóteses – de crime eleitoral (Código Eleitoral, art. 297).

Confira a íntegra da ata da reunião.

Siga o TNOnline no Google News