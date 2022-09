TRE-PR começa a preparar urnas eletrônicas para eleições

Da Redação

Em todo o estado, mais de 25,8 mil urnas serão preparadas, testadas e lacradas para, na véspera das eleições.

A partir deste sábado (17) até o dia 26 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) realiza as Cerimônias de Carga e Lacração, que preparam as urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições.

Em todo o estado, mais de 25,8 mil urnas serão preparadas, testadas e lacradas para, na véspera das eleições, serem distribuídas a 4,7 mil locais de votação nos 399 municípios.

A cerimônia, que acontece nos 154 fóruns eleitorais do Paraná, é pública e pode ser acompanhada por qualquer pessoa. A imprensa também pode cobrir todos os procedimentos das cerimônias, tanto na capital quanto no interior.

Confira o calendário completo em todo o Paraná

Em Curitiba, a preparação das 3,9 mil urnas eletrônicas, que atenderão 415 locais de votação no município, é realizada no Fórum Eleitoral da capital (Rua João Parolin, 55 - Prado Velho).

Geração de mídias

A carga e lacração é precedida da Cerimônia de Geração de Mídias, nas quais constam os dados das tabelas de partidos políticos, federações e coligações; eleitoras e eleitores; seções com as respectivas agregações; e candidatas e candidatos (com os respectivos números, nomes indicados na urna e fotografias).

As mídias são utilizadas para a carga da urna, para votação, para ativação de aplicativos da urna e gravação do resultado.

Fiscalização

Partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) são convocados para acompanhar as cerimônias. Nos atos, os representantes das entidades fiscalizadoras devem conferir os dados das urnas e a integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais instalados.

Legislação

As Cerimônias de Geração de Mídias e Carga e Lacração são disciplinadas pela Resolução TSE nº 23.669/21.

Com informações do TRE-PR

