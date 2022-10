TNOnline fará cobertura completa das Eleições 2022 neste domingo (2)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A partir de 16h30, o TNonline fará a cobertura ao vivo do estúdio

Neste domingo (2), a Tribuna do Norte acompanha em tempo real a apuração e a divulgação dos resultados do primeiro turno das Eleições 2022, com dados vindos diretamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

continua após publicidade .

A partir de 16h30, o TNonline fará a cobertura ao vivo do estúdio, com apresentação dos jornalistas Aline Andrade e Claudemir Hauptman, comentários do advogado Aluísio Ferreira, links ao vivo direto do Fórum Eleitoral de Apucarana e também com participação de correspondentes do Vale do Ivaí,que darão informações sobre o cenário das eleições na região.

Todas as informações apuradas durante a cobertura das Eleições serão divulgadas em uma edição especial do jornal impresso da Tribuna do Norte que circula na segunda-feira, três de outubro.

continua após publicidade .

Divulgação dos resultados começará às 17h

Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 17h da hora oficial de Brasília. Importante lembrar que a votação termina às 17h, mas eleitores que ainda estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer o direito ao voto.

Nas eleições anteriores, a Justiça Eleitoral começava a divulgar a apuração somente após o término do horário de votação no Acre, cujo fuso horário está duas horas atrás do fuso de Brasília. O objetivo era evitar que a difusão dos dados pudesse influenciar pessoas que votavam em localidades com seções eleitorais ainda em funcionamento.

Siga o TNOnline no Google News