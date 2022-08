Tiririca tenta reeleição após perder número para Eduardo Bolsonaro

Manoela Bonaldo (via Agência Estado)

Tiririca havia declarado que desistiria da candidatura caso houvesse a transferência do número

O deputado federal Francisco Everardo Silva (PL-SP), conhecido como Tiririca, tentará o quarto mandato na Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 após ter perdido seu número, considerado um dos mais fáceis de se memorizar, para Eduardo Bolsonaro, também do PL. O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) se filiou ao Partido Liberal no dia 19 de março, após deixar o União Brasil, que nasceu da fusão entre PSL e DEM. Eduardo foi eleito em 2018 pelo PSL.

Em maio, Tiririca havia declarado que desistiria da candidatura caso houvesse a transferência do número, o mesmo com o qual se elegeu pela primeira vez como deputado federal, em 2010.

A mudança de número, na prática, pode prejudicar Tiririca, visto que seus eleitores, já acostumados com o número antigo, podem entregar seus votos para Bolsonaro caso não haja atenção.

Em maio, quando o Partido Liberal bateu o martelo sobre quem ficaria com o 2222, Tiririca disse estar "sem aceitar", que isso "não muda nada".

Nas eleições de 2018, o filho do atual presidente da República foi o deputado com maior votação no Brasil, totalizando 1,84 milhão de votos. Em 2010, a mesma marca havia sido batida justamente por Tiririca, com 1,3 milhão de votos. O Estadão entrou em contato com Tiririca mas não obteve retorno.

