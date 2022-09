Tiago Amaral reitera mandato em defesa das cidades do Interior

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que busca a reeleição

“Sou pé vermelho e não tenho outra prioridade política que não seja a defesa das cidades do interior, para fortalecer nossas cidades e mostrar a região como modelo para o Estado”. Assim se posiciona o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que busca a reeleição para um terceiro mandato, ao falar de suas origens e das principais bandeiras de atuação política. Em entrevista ao TNOnline para a série sobre as eleições 2022, o deputado reitera também seus compromissos com Apucarana e com o Vale do Ivaí. Veja a entrevista completa ao final desse texto.

continua após publicidade .

“Eu tenho sido o deputado de Apucarana junto ao governo do estado, em parceria com o governo municipal, do prefeito Júnior da Femac”, diz o deputado, que lista uma série de ações e projetos que tem mediado pela cidade nas áreas de desenvolvimento, meio ambiente, segurança pública e saúde, entre outras.

Tiago Amaral, que é relator do orçamento e vice-líder do governo na Alep, defende que as cidades da região trabalhem de forma integrada para fortalecer projetos de desenvolvimento sustentável e econômico. Para ele, faltam mais projetos de integração e líderes políticos que trabalhem com essa visão. Amaral destaca que desde o primeiro mandato ele mantem em sua equipe um especialista em gestor de projetos, para promover frentes de desenvolvimento regional, a partir dos potenciais e características das cidades.

“Precisamos fazer avançar esses projetos, para fortalecer nossas cidades, melhorar condições de geração de emprego e renda, para melhorar a qualidade de vida para as pessoas. Esse é o resultado final da atividade política, melhorar a vida das pessoas” continua após publicidade . - Tiago Amaral, deputado estadual

O deputado explica que apoiar projetos que fortaleçam as cidades é proporcionar vida melhor para as pessoas. “Se não olhar para as pessoas e se não pensar nisso, não avançamos como sociedade”, raciocina, justificando o trabalho para conectar as cidades da região, de forma integrada, para que ampliem os projetos em todas as áreas.



Tiago Amaral cita projetos de agroindustrialização para todo o Vale do Ivaí, além de projetos que explorem potenciais específicos de algumas cidades, como Mauá da Serra, que tem uma localização privilegiada, convergindo as principais vias de acesso à capital e ao porto de Paranaguá utilizadas pelas regiões de Londrina, Maringá, Apucarana e Arapongas. A localização da cidade é estratégica do ponto de vista logístico e, segundo ele, torna o local perfeito para desenvolver projetos de atração de empresas da área logística.

continua após publicidade .

Amaral afirma que instrumentos de fomento, como o programa Paraná Competitivo, precisam sempre estar conectados com as demandas das cidades do interior, ampliando os incentivos para que novas empresas se instalem nas pequenas cidades e as empresas existentes sejam estimuladas a ampliar investimentos.

Paralelamente, diz Amaral, líderes e representantes políticos, gestores públicos, precisam contribuir com os esforços regionais, unindo forças em torno de projetos estratégicos de desenvolvimento regional. Para ele, sem essa união de esforços, independentemente de diferenças político-partidárias, não há perspectivas de avanços capazes de melhorar a vida das pessoas. “Não tem como pensar de outro jeito. Por isso precisamos de políticos que pensar assim e por isso tenho batido nessa tecla, sistematicamente. A minha missão política é fortalecer e apresentar a região como modelo para o estado”, afirma. Assista: null - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News