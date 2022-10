Temer desiste de apoiar Jair Bolsonaro após pressão de familiares

Da Redação

O político se mostrou 'neutro' em relação ao segundo turno

Através de uma nota, divulgada nesta quinta-feira (6), o ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que desistiu de apoiar o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno da disputa presidencial.

De acordo com o comunicado de Temer, ele irá aplaudir a candidatura que "defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover pacificação, manter as reformas já realizadas e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão em agenda do país".

O político desistiu de apoiar Bolsonaro após as filhas dele ficarem insatisfeitas com o encontro que ele teria com o candidato à Presidência no fim de semana. Luciana Temer, por exemplo, tem posições públicas progressistas e já foi secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo durante a administração de Fernando Haddad (PT). A reunião entre os dois seria para oficializar o apoio.

Temer ensaiava uma aproximação com o PT, mas a operação acabou suspensa após Lula afirmar no debate da Globo que o ex-presidente era "golpista".

Com informações do g1.

