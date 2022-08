Stela Maris diz que Brasil precisa de novo pacto para retomar avanços

Da Redação

Servidora pública estadual ligada à área de Saúde, com mestrado e doutorado, Stela Maris Lopes Santini, de Apucarana

Servidora pública estadual ligada à área de Saúde, com mestrado e doutorado, Stela Maris Lopes Santini, de Apucarana, é candidata a deputada federal pela federação PSDB/Cidadania. Para ela, as eleições de 2022 deveriam ser encaradas como um momento de se construir um novo acordo nacional que permita a recondução do país ao desenvolvimento econômico e social.

Stela é uma das quatro candidatas a deputado federal por Apucarana. No vale do Ivaí, ainda são mais três candidaturas a federal. O TNOnline vem apresentando uma série de entrevistas com todos os candidatos da região, na cobertura das eleições 2022.Veja a entrevista completa de Stela Maris logo abaixo.

A administradora diz que é preciso um “pacto potente” que envolva os três níveis de governo (instâncias federal, estadual e municipal) para a retomada econômica e social na pós-pandemia e crise global. Stela Maris diz que só esse pacto permitiria um ambiente em que as empresas possam voltar a crescer e investir, gerando emprego e renda para a sociedade. “Só assim vamos criar empregos de qualidade, com proteção social, sem informalidades, empregos bons, que sejam capazes de mudar a realidade que as pessoas enfrentam”, diz.

Na entrevista à Tribuna, Stela Maris ainda falou de outras questões que norteiam as prioridades de sua campanha à Câmara Federal. Para ela, Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social são áreas vitais para a sociedade brasileira. Exatamente por isso, explica, para ela não cabem, nessas áreas, conceitos como o de austeridade. “Não se pode falar em austeridade na gestão dessas áreas, nesse momento em particular. É preciso falar em mais investimentos, em avanços sociais, investimentos com eficiência e eficácia”, destaca.

“Tem gente que fala que estamos na era da individualidade. Ao contrário, eu penso que somos um coletivo. E só em coletividade podemos retomar o desenvolvimento econômico e social”, afirma a candidata, defensora do conceito de cooperativismo, por estimular o surgimento de negócios diversificados e permitir a geração de emprego e renda com um ambiente de cooperação no lugar da competição individualista normalmente encontrada no mercado. Stela Marias ainda falou, na entrevista, do compromisso político herdado do pai, que foi vereador em 3 mandatos nos anos 60/70, em Apucarana, da luta das mulheres no ambiente político. VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA A CANDIDATA

STELA MARIS LOPES SANTINI

DATA DE NASCIMENTO - 20/04/1963

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casada

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Servidor Público Estadual

FEDERAÇÃO - Federação PSDB/CIDADANIA

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido Acesso Link

2022 Deputado Federal PARANÁ PSDB Concorrendo

2020 Vereador APUCARANA PSDB Não eleito

(dados do TSE)

