Sorteio e escolha de urnas auditadas no 2º turno acontecem dia 29

A presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Dra. Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, tornou público o Edital nº 03/2022 que trata os eventos vinculados à auditoria para o 2º turno das eleições.

No dia 29 de outubro, véspera das eleições, acontece a cerimônia de sorteio e escolha pelas entidades fiscalizadoras das 35 seções eleitorais que terão urnas eletrônicas passando pelo Teste de Integridade e pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas.

O evento é aberto ao público e acontece às 9h no auditório do edifício-sede (Rua João Parolin, 224, Curitiba/PR) com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Transporte

A remessa das urnas eletrônicas correspondentes ao Teste de Integridade até o local da auditoria será realizada por meio de transporte terrestre e aéreo, conforme a distância dos municípios escolhidos ou sorteados, e poderá ser acompanhada pelos partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras, que devem arcar com suas respectivas despesas.

Auditorias

Duas auditorias acontecem no domingo, 30 de outubro: 27 urnas terão a captação e contagem de votos verificados no Teste de Integridade, das 8h às 17h; e oito passarão pelo Teste de Autenticidade do Sistema, na própria seção eleitoral, antes do início da votação.

O Teste de Autenticidade verifica se o sistema da urna eletrônica é o mesmo autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Teste de Integridade com 25 urnas eletrônicas será realizado no edifício-sede do TRE-PR por servidoras e servidores do Poder Judiciário e Ministério Público. Outras duas urnas eletrônicas passarão pelo mesmo teste na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), dentro do Projeto-Piloto com Biometria.

Segurança da urna eletrônica

Ao final do Teste de Integridade, é feita uma comparação entre o que foi computado e o que foi digitado na urna. O Teste de Integridade acontece desde 2002. No primeiro turno, a verificação comprovou a eficiência das urnas eletrônicas. No próximo dia 30 de outubro, 641 urnas serão novamente testadas em todo o Brasil.

