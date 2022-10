Servidor responsável por inserções da propaganda eleitoral é exonerado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

André Barbosa dos Santos passa a exercer o cargo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu exonerar o servidor responsável pelas inserções da propaganda eleitoral nessa terça-feira (25). A exoneração de Alexandre Machado foi publicada no Diário Oficial da União e, inclusive, ocorre em meio à denúncia da campanha do atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que diz que pode ter sido prejudicado em inserções nas rádios.

continua após publicidade .

Machado era assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência e exercia a função de Coordenador do Pool de Emissoras, ou seja, era o servidor responsável por receber o material publicitário e disponibilizá-lo no sistema eletrônico do TSE, para que as emissoras de rádio e televisão tenham acesso.

Com a exoneração de Alexandre, quem passa a exercer o cargo é André Barbosa dos Santos, do quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do site o Antagonista, a campanha bolsonarista entregou ao TSE, na noite dessa terça, uma petição que detalha os documentos usados para sustentar a denúncia de que rádios, especialmente no Nordeste, deixaram de veicular mais de 150 mil inserções de propaganda eleitoral do candidato do Partido Liberal (PL).

Os advogados anexaram o relatório de auditoria de mídia realizada pela empresa Audiency Brasil Tecnologia Ltda. Também fizeram um recorte amostral de oito rádios de municípios da Bahia e de Pernambuco, que deixaram de veicular 730 inserções da campanha de Bolsonaro.

Com informações do site o Antagonista.

Siga o TNOnline no Google News