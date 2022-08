TSE abre credenciamento para o Centro de Divulgação das Eleições 2022

Da Redação

Este ano, o pleito acontece nos dias 2 de outubro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com as inscrições abertas para o credenciamento de veículos de comunicação e de profissionais de imprensa que desejam realizar a cobertura jornalística das Eleições Gerais de 2022. Este ano, o pleito acontece nos dias 2 de outubro (primeiro turno) e 30 de outubro (segundo turno, onde houver).

O credenciamento será oferecido exclusivamente para veículos de comunicação e jornalistas. Os interessados têm até o dia 4 de setembro para preencher o formulário de inscrição presente na página do Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2022 Presencial.

A página concentra dados relacionados às principais etapas do processo eleitoral, novidades sobre as eleições, Guia das Eleições e os boletins nos dias de votação, bem como informações úteis sobre as regras de funcionamento do CDE.

Os profissionais de imprensa credenciados receberão informações relativas às Eleições 2022 pelo celular, incluindo boletins, textos e contatos de plantão na Secretaria de Comunicação e Multimídia (Secom) do TSE.

Regras

As credenciais para o CDE 2022 Presencial serão entregues no ato da entrada do profissional no prédio do TSE – mediante apresentação de documento de identificação – e deverão ser devolvidas ao deixar as dependências do prédio. Portanto, as credenciais deverão ser compartilhadas entre as equipes. Os profissionais terão de usar obrigatoriamente os crachás enquanto estiverem no Tribunal.

O uso da credencial é de responsabilidade do profissional cadastrado para a cobertura. O extravio do documento não dará direito ao veículo de imprensa de obter outro.

Tipos de credenciais

Serão fornecidas três credenciais por veículo de mídia impressa ou digital (jornal, revista, site), duas por emissora de rádio e quatro por emissora de televisão. Os crachás serão distribuídos conforme o nome do veículo de imprensa. Diferentes veículos de um mesmo grupo de comunicação, do mesmo tipo de mídia e com números de CNPJ diferentes deverão se credenciar com o nome fantasia.

Vagas limitadas

Devido ao número limitado de vagas, o Tribunal reforça a necessidade de preencher o cadastro o quanto antes, sob o risco de ficar sem vaga. A Secom/TSE e a Secretaria de Polícia Judicial da Corte vão analisar todos os pedidos de credenciamento para o CDE 2022 Presencial, que poderão ser aprovados ou não. A confirmação ou a recusa do credenciamento ocorrerá por meio do e-mail informado no cadastro.

Para quem deseja acompanhar a apuração a distância, haverá também o CDE Virtual. As regras para o cadastramento serão divulgadas em breve.

É bom lembrar que todos os documentos e dados produzidos pelo CDE 2022 estarão disponíveis no site do Tribunal, nas notícias de rádio e televisão da Corte, no canal no YouTube e nas redes sociais oficiais do TSE.

Mais informações podem ser obtidas na página do CDE 2022 ou diretamente na Secom/TSE, pelos telefones (61) 3030-7077 e (61) 3030-7080. Os interessados podem ainda enviar mensagem via e-mail para o endereço cdecredenciamento@tse.jus.br.

