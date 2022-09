Saiba quais são os documentos obrigatórios na hora de votar

Da Redação

O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos

O primeiro turno das eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro, (domingo). Na data em questão, os eleitores devem estar preparados para votar e escolher os representantes do Brasil pelos próximos quatro anos.

No dia das eleições 2022, tanto no primeiro, quanto no segundo turno, se houver, é crucial se atentar à quais documentos são obrigatórios na hora de votar. No pleito, o eleitor deve escolher entre o RG, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de revista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação (CNH).

O título de eleitor não foi mencionado à toa. Isso porque, ele não é obrigatório para autorizar o voto nas eleições 2022, serve apenas como um auxílio para conferir a zona e a seção eleitoral. Na hipótese de o eleitor já ter conhecimento sobre esses dados e ter a biometria cadastrada perante a Justiça Eleitoral, é possível votar apresentando o e-Título.

Quem é obrigado a votar nas eleições 2022?

Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30 de outubro em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Penalidades para quem não justificar ausência na votação

O eleitor que não puder votar neste domingo e não justificar sua ausência em um dos postos de justificativa, deve prestar contas ao juiz do cartório eleitoral. Sem o comprovante de votação, ou de quitação de suas obrigações eleitorais, o eleitor fica impedido de exercer alguns direitos, tais como:

Inscrever-se em concurso público;

Ser empossado em cargo público;

Obter carteira de identidade ou passaporte;

Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial;

Obter empréstimos em bancos oficiais;

Participar de concorrência pública ou administrativa.



