Principais materiais gráficos para as eleições 2022

Eleições 2022

As eleições 2022 estão chegando e os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Senador (uma vaga), Deputado Federal, Estadual e Distrital, estarão em disputa.

O 1º turno das eleições de 2022 ocorrerá no dia 02 de outubro, no domingo. Se houver 2º turno, este será realizado em 30 de outubro, também no domingo.

Com as eleições 2022 se aproximando é importante os candidatos facilitarem a comunicação com seus eleitores através da impressão do seu material gráfico, sendo importante ter uma gráfica que entregue o produto com agilidade e qualidade. Veja abaixo os principais produtos utilizados durante este período:

Colinha Política

A colinha política é um dos materiais mais produzidos nas campanhas eleitorais, ela pode ser usada pelo eleitor para lembrar o número e nome dos candidatos nos quais pretende votar. Normalmente na frente da mesma ficam o nome, número, foto do candidato e o partido, enquanto no seu verso fica a colinha com o número do candidatos que pretende votar.

Santinho Político

O santinho político é um material muito importante para as campanhas eleitorais nas mais diversas regiões e é produzido pelo partido político, coligação, federação ou candidato. É por meio desse material que muitos eleitores que não têm acesso à internet, por exemplo, conhecem os candidatos aos cargos públicos e também têm acesso ao número de identificação que deve ser usado na urna eletrônica, no momento da votação.

Praguinhas e Pragões

São adesivos redondos que servem como botton e geralmente são colados no peito dos candidatos, sendo utilizados em comícios políticos, eventos e no dia da votação. O formato 5x5 cm é conhecido como Praguinha, enquanto o formato 7x7 cm é conhecido como Pragão.

Jornal Eleitoral

O Jornal Eleitoral é um importante material para as eleições 2022, com ele é possível demonstrar ao eleitor as propostas de campanha do candidato, notícias atreladas ao mesmo, pesquisas eleitorais, dentre outros.

Este material pode ser impresso no papel jornal ou sulfite, e em diversos tipos de formatos, como o tabloide, tabloide americano, standard ou berliner.

Cartão de visitas

Os cartões de visitas tem cada vez mais sido utilizado pelos candidatos nas eleições tendo em vista sua praticidade, tamanho e aceitação pelo eleitor.

Fonte: TSE





