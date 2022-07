Prestação de contas dos candidatos podem ser consultadas on-line

Da Redação

A ferramenta também permite que a sociedade possa fiscalizar as arrecadações e os gastos de campanha por meio das prestações de contas

A página DivulgaCandContas já está no ar com informações das Eleições 2022 e é o melhor caminho para eleitoras e eleitoras conhecerem candidatas e candidatos que participarão da disputa. A ferramenta também permite que a sociedade possa fiscalizar as arrecadações e os gastos de campanha por meio das prestações de contas.

Funciona assim: todas as informações sobre valores recebidos e gastos pelos candidatos na campanha ficam disponíveis on-line esses dados são disponibilizados à medida que os recursos são declarados no sistema. Os responsáveis pelas campanhas devem atualizar as informações a cada 72 horas, contadas a partir do recebimento da doação.

Cada candidato tem sua própria página dentro do site. Para pesquisar, basta escolher a região e selecionar o cargo e o nome de quem você quer ter mais informações, antes de votar. No final da página, você passa a ter acesso aos dados sobre as contas de campanha.

É possível também pesquisar, na página principal do site, por alguns menus específicos, como: Declaração de bens dos candidatos, Doadores e Fornecedores; Limite de gastos; Sobra de Campanha; Dívida de Campanha; Financiamento Coletivo; Ranking de Doadores; Comparativo entre Cadidatos; Estatística de Candidaturas; dentre outros.

Além de dados sobre as Eleições 2022, o sistema de transparência traz também informações de eleições anteriores. Uma forma de ter em mãos a prestação de contas do seu candidato, caso ele já tenha participado de outro pleito (eleito ou não). Dá para saber, por exemplo, quanto ele recebeu, de quem e como gastou durante a campanha.

Essa análise é importante para que cada eleitora ou eleitor escolha com consciência em quem quer votar. Alguns dados são apresentados em forma de tabelas e infográficos, para facilitar o entendimento.

A consulta por anos anteriores é feita no menu à direita do site (com três pequenos traços), local onde você poderá fazer a troca do ano que deseja pesquisar, no item Eleições.

