Partidos que utilizarão Fundo Eleitoral apresentam ao TSE critérios

O partido Novo renunciou aos recursos do FEFC.

Todos os partidos políticos que utilizarão nas Eleições 2022 os recursos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha (FEFC), mais conhecido como Fundo Eleitoral, já apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os critérios fixados pelas comissões executivas nacionais das agremiações para a distribuição entre os respectivos candidatos.

A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) é a unidade do TSE responsável por certificar se a direção nacional do partido apresentou as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.605/2019, para liberação da cota do FEFC da agremiação partidária.

A consulta aos processos com os critérios de cada partido é pública e pode ser feita por meio da ferramenta de pesquisa do Processo Judicial Eletrônico (PJe), no Portal do TSE. Para consultar, basta informar o número do processo, conforme listado na tabela abaixo:

SIGLA Valor FEFC N°PROCESSO (PJe) Situação UNIÃO 757.970.221,27 0600482-21.2022.6.00.0000 Ok para liberar PT 499.600.297,43 0600547-16.2022.6.00.0000 Ok para liberar MDB 360.347.998,12 0600579-21.2022.6.00.0000 Ok para liberar PSD 342.597.829,47 0600587-95.2022.6.00.0000 Ok para liberar PP 333.148.141,82 0600457-08.2022.6.00.0000 Ok para liberar PSDB 317.291.889,91 0600530-77.2022.6.00.0000 Ok para liberar PL 268.137.715,72 0600365-30.2022.6.00.0000 Ok para liberar PSB 267.018.102,45 0600627-77.2022.6.00.0000 Ok para liberar REPUBLICANOS 235.981.491,09 0600429-40.2022.6.00.0000 Ok para liberar PODEMOS 212.665.572,65 0600597-42.2022.6.00.0000 Ok para liberar PTB 113.528.665,08 0600583-58.2022.6.00.0000 Ok para liberar SOLIDARIEDADE 107.607.146,74 0600501-27.2022.6.00.0000 Ok para liberar PSOL 99.204.061,63 0600683-13.2022.6.00.0000 Ok para liberar PATRIOTA 94.966.352,43 0600560-15.2022.6.00.0000 Ok para liberar CIDADANIA 87.225.635,48 0600607-86.2022.6.00.0000 Ok para liberar PCdoB 80.200.082,63 0600604-34.2022.6.00.0000 Ok para liberar PSC 75.589.457,11 0600621-70.2022.6.00.0000 Ok para liberar REDE 68.833.134,20 0600596-57.2022.6.00.0000 Ok para liberar AVANTE 68.682.506,29 0600551-53.2022.6.00.0000 Ok para liberar PV 50.094.618,62 0600632-02.2022.6.00.0000 Ok para liberar AGIR 32.427.935,94 0600592-20.2022.6.00.0000 Ok para liberar PMN 28.349.925,42 0600602-64.2022.6.00.0000 Ok para liberar DC 14.555.382,68 0600599-12.2022.6.00.0000 Ok para liberar PRTB 3.100.949,86 0600581-88.2022.6.00.0000 Ok para liberar PSTU 3.100.949,86 0600601-79.2022.6.00.0000 Ok para liberar UP 3.100.949,86 0600711-78.2022.6.00.0000 Ok para liberar PDT 251.579.810,35 0600720-40.2022.6.00.0000 Ok para liberar NOVO 89.279.510,78 Declinou uso FEFC PROS 86.030.592,55 0600595-72.2022.6.00.0000 Ok para liberar PMB 3.100.949,86 0600626-92.2022.6.00.0000 Pendente doc PCB 3.100.949,86 0600699-64.2022.6.00.0000 Ok para liberar PCO 3.100.949,86 0600642-46.2022.6.00.0000 Em trâmite no TSE

Até o momento, apenas o processo do Partido da Mulher Brasileira (PMB) acusa pendências de documentação, e o do Partido da Causa Operária (PCO) ainda está tramitando. O partido Novo renunciou aos recursos do FEFC.

As agremiações são livres para arbitrar os critérios que adotarão para distribuir os recursos entre os candidatos. Contudo, elas não podem deixar de atender às determinações da legislação eleitoral sobre a destinação de, pelo menos, 30% dos recursos para candidaturas femininas e a observância da proporcionalidade de candidatas e candidatos autodeclarados negros.

A distribuição e a gestão dos recursos do FEFC durante o processo eleitoral de 2022 são regulamentadas pela Resolução TSE nº 23.605/2019. Já a prestação de contas é prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019.

