Justiça Eleitoral disponibiliza diversos serviços on-line gratuitos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ato de votar é um dos poucos procedimentos do processo eleitoral que não pode ser feito pela internet

O ato de votar é um dos poucos procedimentos do processo eleitoral que não pode ser feito pela internet, já que a urna eletrônica não é conectada à rede mundial de computadores. Fora esse ponto, a Justiça Eleitoral esta permanentemente conectada aos mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores aptos a registrarem votos nas urnas eletrônicas em 2022.

continua após publicidade .

O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece uma série de serviços on-line e gratuitos que facilitam a vida das pessoas que buscam virtualmente a Justiça Eleitoral. A seção Serviços ao Eleitor, disponível no lado direito da página de abertura do Portal, reúne em um só espaço o que as eleitoras e os eleitores precisam em seu contato com a JE. Lá, é possível pesquisar o local de votação, ver o número do título de eleitor, bem como verificar a situação eleitoral, entre outros serviços.

Por meio da aba Eleitor e eleições, localizada na barra superior da página de abertura do site, é possível acessar vários serviços e sistemas disponibilizados pela Justiça Eleitoral, como o e-Título, estatística do eleitorado, calendário eleitoral, entre outras ações.

continua após publicidade .

e-Título

O aplicativo e-Título permite o acesso rápido e fácil à Justiça Eleitoral (JE) via celular ou tablet. Mais do que um app para a obtenção da via digital do título, que substitui o documento em papel e dispensa a impressão de uma segunda via, o e-Título funciona como uma central de prestação de serviços da JE por dispositivos móveis que pode ser baixado nas plataformas iOS ou Android.

Além da consulta ao local da votação e da via digital do título, o aplicativo permite a apresentação de justificativa eleitoral, a emissão das certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais; o acesso e a emissão de guia para o pagamento de multas; e a inscrição como mesária ou mesário voluntário, entre outras funcionalidades.

continua após publicidade .

Pardal

Já o aplicativo Pardal é um importante canal para fazer chegar ao Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) denúncias com indícios de irregularidade durante as Eleições 2022. O app é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e em formulário web nos Portais da Justiça Eleitoral.

Urna

continua após publicidade .

A nova página sobre a urna e a segurança do processo eleitoral mostra como o voto eletrônico foi desenvolvido para atender as necessidades e a realidade do eleitorado brasileiro. A urna eletrônica evolui há 26 anos em tecnologia. Ao longo desse período, o equipamento revelou-se totalmente seguro e confiável. Na página, é possível também ter acesso ao progresso técnico da urna eletrônica, passando por inúmeras informações relacionadas à sua composição, até os mecanismos de auditoria do voto e respectivas funcionalidades.

Dados Abertos

continua após publicidade .

O Portal de Dados Abertos do TSE oferece à sociedade informações eleitorais a partir da base de dados do Tribunal com o objetivo de garantir o acesso a informações e aprimorar a cultura da transparência. Na página, podem ser acessados os resultados de todas as eleições gerais desde 1933 e os boletins de urna de cada estado desde 2012, bem como as listas de candidatas e candidatos, bens declarados, coligações, vagas, cassações e redes sociais utilizadas, entre outras informações.

Eleições 2022

As informações sobre as Eleições Gerais de 2022 foram reunidas no Portal do TSE em uma página totalmente dedicada ao pleito, seguindo as datas previstas no calendário eleitoral deste ano. A seção “Eleições 2022” traz links para o Portal da Justiça Eleitoral, estatísticas eleitorais, alistamento de mesárias e mesários, missões de observação eleitoral, normas que regem o pleito, pesquisas eleitorais, locais de votação, segurança do processo eleitoral e urna eletrônica, entre outros assuntos.

continua após publicidade .

O espaço conta, ainda, com áreas de interesse das candidatas e candidatos, partidos, coligações e federações partidárias, como os links para o Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais (DivulgaCandContas), bem como para a divulgação de resultados.

Fato ou Boato

O combate à desinformação é prioridade na Justiça Eleitoral. A página Fato ou Boato estimula a circulação de conteúdos verdadeiros e a verificação de informações sobre o processo eleitoral por meio da divulgação de notícias checadas, recomendações e conteúdos educativos.

Painéis digitais

O Portal do TSE também disponibiliza uma série de painéis interativos contendo gráficos e números com os resultados das eleições gerais do período anterior ao voto eletrônico no Brasil. Os dashboards fazem parte das comemorações dos 90 anos da Justiça Eleitoral e podem ser acessados no campo Eleições anteriores na página do Tribunal. Basta clicar no ano das eleições sobre as quais se deseja obter informações.

Ouvidorias

O Portal do TSE também oferece acesso às ouvidorias e aos serviços de Disque-Eleitor da Justiça Eleitoral. Esses serviços têm como objetivo esclarecer as pessoas sobre as dúvidas relacionadas às eleições e aos serviços eleitorais. Outra forma para o eleitorado obter informações é entrando em contato com a ouvidoria do respectivo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado, por telefone ou por e-mail.

Cidadãs e cidadãos também podem seguir os perfis do TSE nas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube e TikTok, onde diversas dúvidas sobre o processo eleitoral e as eleições são esclarecidas.

Siga o TNOnline no Google News