Eleições 2022: Qual o horário da votação? confira

O primeiro turno será em 2 de outubro e o segundo, no dia 30 do mesmo mês

Eleitores terão nove horas para ir às seções eleitorais votar. Os locais serão abertos às 8h e fechados às 17h, no horário de Brasília. O primeiro turno será em 2 de outubro e o segundo, no dia 30 do mesmo mês.

Este ano, o horário de votação será uniformizado. Ou seja, quem reside em estados com fuso de uma hora a menos em relação à Brasília, deverá se dirigir à seção entre 7h e 16h (hora local).

Já quem mora no Acre e oeste do Amazonas, onde há fuso de menos duas horas, tem entre 6h e 15h (hora local) para votar.

Em Pernambuco, o horário é o mesmo de Brasília. Ou seja, os pouco mais de 7 milhões de eleitores aptos a votar no Estado terão das 8h às 17h para votar. A exceção é Fernando de Noronha, onde o horário será das 9h às 18h - a ilha está uma hora à frente de Brasília.

A previsão é de que, com a unificação do horário de votação, a divulgação dos resultados para todos os cargos seja iniciada a partir das 17h, hora oficial de Brasília.

Em pleitos anteriores, a Justiça Eleitoral somente divulgava essas informações após o término do recebimento dos votos no Acre, último estado a concluir o processo de votação, que, antes da uniformização, ocorria conforme o horário local.

PrioridadeO atendimento prioritário será assegurado às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, enfermas, obesas, gestantes, lactantes, com criança de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida bem como quem as acompanha; candidatos; juízes eleitorais e seus auxiliares; servidoresda Justiça Eleitoral; promotores eleitorais; e policiais militares em serviço.

Pessoas com mais de 80 anos terão prioridade sobre as demais.

DocumentaçãoNa seção eleitoral, o eleitor deve apresentar documento de identificação com foto, que pode ser: carteira de identidade (RG), passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação.

Caso o eleitor já tenha cadastro biométrico, pode apresentar o e-Título ao mesário como documento de identificação. Isso porque, para quem fez a biometria, o app mostra a foto do eleitor.



Voto obrigatórioO voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com idade entre 16 e 18 anos.

A ausência às urnas para as pessoas obrigadas a votar resulta em débito com a Justiça Eleitoral.

