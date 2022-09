Conheça a ordem de votação na urna eletrônica

Da Redação

As Eleições Gerais deste ano possuem cinco cargos em disputa. Com isso, os eleitores e eleitoras devem estar atentos à ordem de votação, que se inicia com: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por fim, presidente da República.

A escolha dos representantes políticos nas urnas eletrônicas começa pelo poder Legislativo, com três cargos em evidência no certame: deputado federal, deputado estadual e senador. Em seguida, os eleitores e eleitoras decidirão os cargos do poder Executivo: governador e presidente da República. Em todos os momentos, será escolhido apenas um candidato para cada cargo.

A fim de orientar e evitar erros no momento da votação, a Justiça Eleitoral disponibiliza para os eleitores e eleitoras o simulador de votação na urna eletrônica para as Eleições. Nele, é possível treinar o momento na cabina de votação.

Dígitos de cada candidato

É importante destacar que a quantidade de dígitos a serem digitados varia, conforme o cargo.

Deputado Federal: possui quatro dígitos: os dois primeiros sinalizam o partido, enquanto os dois últimos identificam o candidato;

Deputado Estadual: devem ser colocados cinco dígitos para definir o candidato ou candidata, sendo os dois primeiros do partido e os últimos para sinalizar o candidato;

Senador e seus dois suplentes: o eleitor deve teclar três dígitos;

Governador e Vice-Governador: dois dígitos;

Presidente e Vice-Presidente da República: também dois dígitos.

