ACIA finaliza agenda com candidatos a Deputado; entenda

Paulo Vital também participou da rodada de conversa com a Acia

A série de encontros da diretoria da ACIA com os postulantes as vagas de Deputado Estadual e Federal nas eleições deste ano, foi encerrada na noite desta segunda-feira (26). Acontece que esta foi a última reunião ordinária da entidade antes do pleito que será decidido no dia 02 de outubro.

O candidato que esteve presente na ACIA, foi o Advogado e Professor universitário, Rodolfo Mota. Ele concorre a uma vaga na Câmara Estadual e entende que para realizar um bom trabalho precisa da parceria das entidades e da sociedade organizada em vários aspectos. Ele também recebeu a pauta de reivindicações sobre as demandas que a ACIA reuniu junto à sociedade nas áreas de infraestrutura, saúde, segurança, educação, tecnologia, economia e legislação, entre outras.

“Projetos estruturantes e de grande impacto, precisamos do apoio local para pressionar o Governo. Vamos fazer isso, por exemplo, no caso do pedágio. Por isso, enquanto Deputado tenho como pauta a união para combater este mal para Apucarana”, destaca Mota.

Outro ponto sensível ao Candidato é a Saúde. “Deixo claro que não sou contra a nada que se faz no Providência. Porém, já passou da hora de Apucarana ter mais hospitais e públicos. Se eleito, vou lutar por isto”, frisa Mota.

Finalizando sua participação Rodolfo Mota destacou a importância de Apucarana pensar um novo modelo econômico para os próximos anos. “Não podemos mais ser a décima primeira cidade do Paraná em população e a vigésima oitava em arrecadação. E a projeção para o futuro mostra que esta disparidade vai aumentar”, diz Mota.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, avalia como produtiva as reuniões. “Mesmo com duas semanas dedicadas a Festoque, conseguimos atender quatro candidatos. Entregamos as reinvindicações, que somadas a da sociedade organizada será um norte caso algum deles venha a se eleger”, conclui Faganello.

