Sergio Moro declara apoio ao Bolsonaro no segundo turno

O senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil), declarou nesta terça-feira (4), apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Em sua conta no Twitter e através do perfil no Instagram, o ex-juiz federal disse: “Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro".

O ex-juiz ficou conhecido nacionalmente pela Operação Lava Jato – que resultou na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2018. Após três anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações definidas pela 13ª Vara da Justiça Federal no Paraná.

Veja o post do senador eleito Sergio Moro no Instagram na tarde desta terça-feira (4):







