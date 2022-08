Roberto França confirma candidatura ao Senado pelo Paraná pelo PCO

Da Redação

O Partido da Causa Operária (PCO) confirmou, neste domingo (31), após convenção partidária realizada em Curitiba, a candidatura de Roberto França ao Senado pelo Paraná.

Roberto França é professor de geografia, especializado em geopolítica e economia política. Atuou por dois anos no ensino médio, e há 16 anos leciona no ensino superior. Graduado na Universidade Estadual Paulista (Unesp), o morador de Foz do Iguaçu também é redator e colunista.

O calendário eleitoral prevê a realização das convenções partidárias de 20 de julho a 5 de agosto. Porém, a oficialização das candidaturas depende de protocolo das atas das convenções na justiça eleitoral.

Além de Roberto França, foram confirmados em convenções para a disputa pela vaga no Senado: Aline Sleutjes (PROS), Desiree Salgado (PDT), César Silvestri Filho (PSDB), Guto Silva (PP), Laerson Matias (PSOL) e Orlando Pessuti (MDB).





