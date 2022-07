MDB confirma Orlando Pessuti como candidato ao Senado pelo Paraná

Da Redação

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Paraná confirmou, após convenção partidária realizada nesta segunda-feira (25), a candidatura de Orlando Pessuti ao Senado. O partido também oficializou que não terá candidatura própria ao governo do estado.

Pessuti tem 69 anos e nasceu em Califórnia, no norte paranaense. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Na política, foi deputado estadual do Paraná de 1983 a 2002, por cinco mandatos. Além disso, foi vice-governador do estado de 2003 a 2010, na gestão de Roberto Requião.

De abril de 2010 a janeiro de 2011, foi governador do Paraná após a renúncia de Requião, que deixou o cargo para se candidatar ao Senado.

Pessuti também foi secretário da Agricultura do Paraná e diretor-presidente do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O primeiro turno da eleição para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais está marcado para 2 de outubro. Eventual segundo turno será no dia 30 do mesmo mês.

