Rosane Ferreira defende mandato coletivo “Mulheres Senado”

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rosane Ferreira é candidata ao Senado pelo Paraná com o único mandato coletivo para a vaga no estado

A profissional de Saúde Rosane Ferreira é candidata ao Senado pelo Paraná com o único mandato coletivo para a vaga no estado nas eleições 2022. Natural de Clevelândia, cresceu em União da Vitória e vive em Araucária. É enfermeira, especialista em Saúde pública. Se elegeu vereadora em 2006 e foi deputada federal em 2010, sempre pelo Partido Verde (PV). Com a proposta de mandato coletivo, o grupo “Mulheres no Senado”, também é composto pela assistente social e professora Elza Campos e pela professora e pedagoga Marlei Fernandes.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução / Redes sociais Assistente social Elza Campos e professora Marlei Fernandes compõe o mandato coletivo

Em sua proposta, Roseane diz defender a democracia e a plena cidadania. “Nosso mandato no Senado será progressista, participativo e popular. Nossa política central será a defesa do emprego e de uma renda básica para todas as famílias. Aprovaremos mais recursos públicos para a educação, cultura, saúde, assistência social e segurança. Também pretendemos combater todas as formas de discriminação e preconceito de gênero, raça, etnia, sexualidade e religião”, garantiu a candidata.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Paraná tem 21 candidaturas para mandatos coletivos de deputado

Ela defende também políticas de combate à violência em todas as esferas. “Principalmente em relação às mulheres e a juventude negra. Defenderemos também a valorização da servidora e do servidor público. Seremos implacáveis na fiscalização do correto uso do dinheiro público”, considerou Rosane.

continua após publicidade .

A candidata

Nome CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA



Número 433

Partido político PV

continua após publicidade .

DADOS PESSOAIS

Nome completo CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA

continua após publicidade .

Data de nascimento 31/07/1963

Ocupação Aposentada

Grau de Instrução Superior completo

Estado Cívil Casado

Município de nascimento PR-ARAUCÁRIA

Cor/Raça BRANCA

ROSANE FERREIRA, é candidato(a) ao cargo de Senador em 2022 pelo PV . Natural de PR-ARAUCÁRIA, Cleusa Rosane Ribas Ferreira nasceu em 31/07/1963 e tem 59 anos.

Siga o TNOnline no Google News