Rodolfo Mota diz que região depende de mais representação política

Advogado e ex-vereador de Apucarana, Rodolfo Mota

O advogado e ex-vereador de Apucarana, Rodolfo Mota, é candidato a deputado estadual pelo União Brasil. Ele, que defende uma pauta mais conservadora, a chamada pauta de costumes, explica que isso orienta a vida dele “desde sempre”, antes mesmo das polarizações político-ideológicas que marcam as eleições mais recentes no país. “(A pauta conservadora) Está na minha vida desde sempre, com os valores de família, valores cristãos. Gosto de ir à igreja, participo de comunidade. Antes de toda polarização, já falava disso. Sou contra o aborto, contra a legalização das drogas, há mais de 10 anos. Para mim, é natural

Independente das discussões morais sobre costumes, no entanto, Rodolfo Mota tenta se colocar como crítico da tradicional representatividade política de Apucarana e região. Veja a entrevista completa do candidato logo abaixo. Para ele, justamente por falta de uma representação mais atuante, a cidade e a região perdem conquistas políticas que poderiam fazer a diferença na vida das pessoas.

“Nos últimos 20, talvez 30 anos, Apucarana não atraiu nenhuma grande empresa, nenhum grande investimento externo”, cita Rodolfo Mota, lembrando conquistas que teriam alcançado cidades como Cambé, Rolândia, Pato Branco, Toledo e outras cidades do estado.

“Apucarana, no futuro, pode ser maior, tudo aquilo que a gente acredita e espera. É sobre isso que venho conversando com as pessoas. Isso envolve várias coisas, como atendimento de saúde, atração de novos investimentos”, diz, reiterando a necessidade de se reforçar, por isso, a representatividade política da cidade.

“Apucarana, com 135 mil habitantes, sendo polo do Vale do Ivaí, ainda não tem um hospital regional público. Isso não tem cabimento, nem lógica”, diz o candidato a deputado, destacando que Ivaiporã, no mesmo Vale do Ivaí, conquistou um hospital público regional há 4 anos. “Quando eu nasci, Apucarana tinha seis hospitais. Hoje tem só um, que é particular, e com sede em Curitiba”, comparou.

Rodolfo Mota não tem dúvida de que essa conjuntura se deve à falta de representatividade mais atuante.

"Falta alguém para fazer isso, para lutar por essas questões, uma falta que nos traz tanto prejuízo", analisa

De volta ao tema econômico, ele lembra que a cidade vizinha, Rolândia, anunciou recentemente o início das obras de instalação de uma indústria que será a maior fábrica de alimentos empanados da América Latina. “Eles vão exportar. Os caminhões dessa empresa, indo e vindo diariamente do Porto de Paranaguá, passarão por Apucarana. Porque a empresa não veio para cá ou para Marilândia do Sul, ficando mais próxima do porto?”, pergunta o candidato, novamente atribuindo o avanço à articulação política conseguida pela cidade vizinha.



Rodolfo Mota falou desses e de outros temas que estão em evidência em sua campanha em entrevista à Tribuna. Através do TNonline, uma série de entrevistas têm sido produzidas e publicadas diariamente com os candidatos de Apucarana e região, que disputam cargos nas eleições de 2022. ASSISTA:

CONHEÇA O CANDIDATO

RODOLFO MOTA

DATA DE NASCIMENTO - 06/11/1986

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Professor de Ensino Superior

PARTIDO ISOLADO – União Brasil

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido 2022

Deputado Estadual PARANÁ UNIÃO Concorrendo

2020 Prefeito APUCARANA PSL Não eleito

2016 Vereador APUCARANA PSD Eleito por QP

2012 Vereador APUCARANA PSD Suplente

2008 Vereador APUCARANA PP Suplente

(Dados do TSE)

